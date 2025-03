AnNa R. wurde 1969 als Andrea Rosenbaum in Ost-Berlin geboren. Nach einer Lehre als Chemielaborantin gründete sie 1991 mit Peter Plate das Duo "Rosenstolz" - eine der erfolgreichsten deutschen Bands der 90er-Jahre.



Auch Plate reagierte heute geschockt auf den Tod seiner musikalischen Partnerin. Bei Instagram schrieb er:



"AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin – all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da."