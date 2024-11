Er produzierte legendäre Alben wie Michael Jacksons "Thriller" und "Bad", gewann 28 Grammys und war der erste Afroamerikaner in der Führungsspitze eines großen Musiklabels. Jetzt ist Quincy Jones im Alter von 91 Jahren gestorben. Wie sein Sprecher mitteilt, sei er am Sonntagabend in seinem Haus in Bel Air in Los Angeles im Kreise seiner Familie gestorben.



In einer Erklärung äußerte sich seine Familie: "Heute müssen wir mit vollem aber gebrochenem Herzen die Nachricht vom Tod unseres Vaters und Bruders Quincy Jones überbringen. Und obwohl dies ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das großartige Leben, das er gelebt hat und wissen, dass es nie wieder einen wie ihn geben wird."