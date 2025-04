Bildrechte: IMAGO / Future Image

Emotionaler Instagram-Post Natascha Ochsenknecht trauert um ihren kleinen Bruder

13. April 2025, 18:14 Uhr

Natascha Ochsenknecht ist in tiefer Trauer. Ihr Bruder Ingo Robin Wierichs ist im Alter von 57 Jahren in Haft gestorben. Es ist bereits der zweite Schicksalsschlag in der Familie.