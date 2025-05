Die langjährige Partnerin von Dieter Bohlen soll nach Angaben der "Bild"-Zeitung am 9. Mai im Alter von 60 Jahren gestorben sein. Dem Bericht zufolge erlag sie in einer Hamburger Klinik einem Organversagen. Ihr Manager Andreas Ellermann bestätigte den Todesfall am Montag (12.05.) in seiner Instagram-Story.