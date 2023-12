Im Alter von 99 Jahren "Men in Black"-Schauspieler Mike Nussbaum ist tot

"Men in Black"-Schauspieler Mike Nussbaum ist tot. Wie verschiedene US-Medien berichten, ist er im Alter von 99 Jahren einen Tag vor Heiligabend und eine Woche vor seinem 100. Geburtstag an Altersschwäche gestorben. Wie "Deadline" berichtet, soll seine Tochter seinen Tod bestätigt haben.

Große Bekanntheit erlangte Mike Nussbaum in den 90er-Jahren durch seine Rolle als Gentle Rosenberg in der Science-Fiction-Komödie "Men in Black".



Seine Karriere startete Nussbaum bereits in den 50er-Jahren - und zwar am Theater. Ins Filmgeschäft stieg er erst später ein, war unter anderem in "Eine verhängnisvolle Affäre" (1987) und "Haus der Spiele" (1987) zu sehen.