Bobbie Jean hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen. Von September bis November 2023 saß sie eine Haftstrafe wegen Kokainbesitzes ab. Als sie starb, war sie auf Bewährung. Nach ihrem Tod fand man in ihrem Zuhause allerdings keinerlei Drogen. Ihren Mitbewohnern zufolge sei sie zu jener Zeit clean gewesen.

Wie viel kann eine Familie ertragen? Mutter Jane Carter sagte dem US-Portal TMZ : "Angesichts des plötzlichen Todes meiner Tochter Bobbie Jean stehe ich unter Schock. Und ich werde Zeit brauchen, um die schreckliche Realität zu verarbeiten, dass es zum dritten Mal passiert. Wenn ich wieder klar denken kann, werde ich ein ausführliches Statement geben. Aber bis dahin möchte ich in Ruhe trauern." Neben Aaron und Bobbie Jean hat die Mutter 2012 auch Tochter Leslie an einer Überdosis verloren. Nur noch zwei Carter-Kinder leben: Nick, der in den 90er-Jahren als Mitglied der Backstreet Boys zum Weltstar wurde, und Angel Carter.

Berühmt wurde Bobbie Jean Carter an der Seite ihrer Geschwister. Sie war in das Musikgeschäft der Familie involviert. Für Aaron Carter arbeitete sie während seiner Tourneen in den frühen 2000er-Jahren als Garderobiere und Make-up-Artist.



Außerdem war sie in acht Folgen der Familien-Show "House of Carters" zu sehen. Von Bobbie Jeans vier leiblichen Geschwistern sind jetzt nur noch "Backstreet Boys"-Sänger Nick und Schwester Angel am Leben.