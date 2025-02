Einer der ganz großen Showmaster der deutschsprachigen Fernsehlandschaft ist nicht mehr da: Max Schautzer ist am Mittwoch (29.01.) im Alter von 84 Jahren gestorben. Er starb "nach kurzer schwerer Krankheit" in Köln, wie Jürgen Ross von der Schauspielagentur Ross der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Wie die "Bild"-Zeitung zunächst berichtete, lag der gebürtige Österreicher seit Anfang Januar in einem Kölner Krankenhaus.

Fernsehen im Blut

Max Schautzer moderierte im Laufe seiner Karriere zahlreiche populäre TV-Shows. Darunter "Alles oder nichts", "Immer wieder sonntags" und "Pleiten, Pech und Pannen". Als TV-Produzent, Moderator, Schauspieler, Sprecher, Reporter und Hörfunkautor war Max Schautzer ein wahrer Fernseh-Tausendsassa - dabei sollte er eigentlich einen ganz anderen Weg einschlagen.



Denn sein Vater, ein Kaufmann, wollte unbedingt, dass sein ältester Sohn in seine Fußstapfen tritt. Doch das glitzernde, bunte Showbusiness lockte zu sehr: Schon bald hängte Max Schautzer seine Wirtschaftsambitionen an den Nagel und wechselte an die Schauspielschule in Wien, von wo es ihn auf die Showbühne verschlug. Einer seiner größten Förderer? "Dalli Dalli"-Moderator Hans Rosenthal.

Der Rest ist Geschichte: Für den ORF moderierte Max Schautzer 1979 den Eurovision Song Contest in Jerusalem, er führte durch "Die Goldene Eins", "Ein Platz an der Sonne" oder das "ARD Wunschkonzert". Ganz nebenbei arbeitete er noch als Kolumnist für verschiedene Zeitungen. Für seine Arbeit wurde er 1990 mit dem Bambi ausgezeichnet.



In der Gala vor einigen Jahren resümierte er:

Ich bin mit der Bilanz meines Lebens und meiner Karriere sehr zufrieden. Beruflich habe ich mir keinen einzigen Flop geleistet. Max Schautzer Gala

Beruf oder wohl eher Berufung? Bis zuletzt arbeitete Max Schautzer am Theater, unter anderem an der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig und am Theater an der Kö in Düsseldorf.

Trauer um Ehefrau Gundel

Die letzten großen Schlagzeilen um Max Schautzer gab es Ende 2021, als seine geliebte Ehefrau Gundel überraschend verstarb. Der Verlust traf ihn schwer. Der "Bild"-Zeitung sagte er damals: "Wenn man wie wir in 53 Jahren Ehe fast täglich zusammen war und plötzlich die Hälfte des Herzens weggerissen wird, dann fühlt man sich sehr einsam."

Freundin: "Friedlich eingeschlafen"