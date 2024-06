Die Sportwelt trauert um eine ihrer Ikonen: Manfred Wolke, Trainer der Boxstars Henry Maske und Axel Schulz, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Manfred Wolke hinterlässt seine Ehefrau Brigitte und drei Kinder. Wie u.a. die "Welt" und der "Radiosender Oderwelle" aus Familienkreisen erfahren haben, starb der ehemalige Olympiasieger nach langer Krankheit bereits am vergangenen Mittwoch (29.05.) in einem Pflegeheim in seiner Heimatstadt Frankfurt/Oder.

Manfred Wolkes Geschichte ist einmalig in der deutschen Box-Landschaft: 1968 kämpfte er sich als Weltergewichtler in Mexiko City zu Olympiagold.



Jahre später wurde der Traum von Olympia dann ein zweites und sogar drittes Mal wahr: Als Trainer führte er Federgewicht Rudi Fink (1980 in Moskau) und Mittelgewicht Henry Maske (1988 in Seoul) an die Olympiaspitze.



Er hasste Mittelmäßigkeit und Zufriedenheit. Sein Motto: Zufrieden ist nur der, der nichts mehr erreichen will.