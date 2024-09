Maggie Smith durfte sich ab 1990 ganz offiziell Dame Maggie Smith nennen. Sie wurde von Königin Elisabeth II. zur "Dame Commander of the the British Empire (DBE)" ernannt - dem weiblichen Äquivalent zum sogenannten Ritterschlag.



Außerdem gehörte sie neben 64 weiteren Mitgliedern auch zum "Order of the Companions of Honour". "Companion of Honour" ist eine besondere Auszeichnung, die an Personen verliehen wird, die über einen langen Zeitraum hinweg einen bedeutenden Beitrag zur Kunst, Wissenschaft, Medizin oder der Regierung geleistet haben.