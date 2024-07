Was war passiert? Reetz wurde am Montagnachmittag (1.7.) tot in seiner Wohnung gefunden. Nachbarn hatten zuvor die Polizei gerufen, weil sie Schreie in der Wohnung gehört hatten. Die Beamten nahmen nach Informationen der "Bild"-Zeitung noch vor Ort Reetz' ehemalige Lebensgefährtin fest. Sie ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die Hintergründe des Todes von Reetz werden nun ermittelt.