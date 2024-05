Er war wohl nur zur falschen Zeit am falschen Ort: US-Schauspieler Johnny Wactor ist in Los Angeles auf offener Straße erschossen worden. Er wurde nur 37 Jahre alt. Was war passiert?



Wactor, bekannt aus der Serie "General Hospital", hatte in der Nacht zum Samstag (25.05.) drei Männer beobachtet, die sich an seinem Auto zu schaffen machten.