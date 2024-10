Schauspieler John Amos ist im Alter von 84 Jahren gestorben.



Er war den deutschen Fans vor allem aus Hollywood-Produktionen wie "Stirb langsam 2" mit Bruce Willis oder "Der Prinz aus "Zamunda" bekannt. Auch seine Hauptrolle als "Kunta Kinte" in der US-Serie "Roots" (1977) prägte sich vielen Zuschauern ein. Die preisgekrönte Serie begleitet mehrere Generationen einer afroamerikanischen Familie nach der Zeit der Sklaverei.



John Amos starb bereits am 21. August eines natürlichen Todes in Los Angeles, wie jetzt erst bekannt wurde. Amos' Pressesprecherin, Belinda Foster, bestätigte die Nachricht von seinem Tod am Dienstag (02.10.).

Bildrechte: IMAGO / Ronald Grant

Mit tiefer Trauer teile ich Ihnen mit, dass mein Vater von uns gegangen ist. Er war ein Mann mit dem gütigsten Herzen und einem Herzen aus Gold. Und er wurde auf der ganzen Welt geliebt. Sohn Kelly Christopher Amos Reuters

Vor Hollywood: Sozialarbeiter und Profi-Footballer

John Allen Amos Jr. wurde am 27. Dezember 1939 in Newark, New Jersey, als Sohn eines Automechanikers geboren. Er schloss sein Soziologiestudium an der Colorado State University ab und spielte im Football-Team der Schule.



Bevor er sich der Schauspielerei zuwandte, zog er nach New York und arbeitete als Sozialarbeiter am Vera Institute of Justice mit Strafgefangenen im Brooklyn House of Detention und war später auch als Profi-Footballer unter Vertrag.

Bildrechte: IMAGO / United Archives

Mit "Good Times" wurde er berühmt

John Amos spielte Familienoberhaupt James Evans Sr. in der Serie "Good Times", die eine der ersten Familien mit zwei schwarzen Elternteilen im Fernsehen zeigte. Die Serie lief in den 1970er-Jahren im US-amerikanischen Fernsehen und hat die Zuschauer sehr geprägt. "Viele Fans betrachten ihn als ihren TV-Vater," sagte sein Sohn.



Der Einfluss der Serie war so groß, dass Musiker wie Alicia Keys, Rick Ross und der Wu-Tang Clan Amos oder seine Figur in ihren Texten erwähnten.

Viele Serienrollen