Was wäre Star Wars ohne Darth Vader? Und was wäre Darth Vader ohne seine tiefe Stimme? Genau! Vor allem Star-Wars-Fans wissen, wem sie diese charakteristische Stimme im englischen Original zu verdanken haben: James Earl Jones. Umso größer ist nun die Trauer um den Schauspieler und Sprecher, der im Alter von 93 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat New York gestorben ist.