Starkes Übergewicht, lange Haare, etwas verwahrlost, Hosenträger, Schal, österreichischer Dialekt: Hermes Phettberg war eine Kultfigur, ein "Gesamtkunstwerk", wie Harald Schmidt ihn einst adelte. Bekannt wurde der als Josef Fenz geborene Phettberg spätestens 1995 mit seiner Late-Night-Parodie "Phettbergs Nette Leit Show" im ORF. Der Sender verzeichnete sensationelle Einschaltquoten. Alle wollten den Kauz, Philosoph und Entertainer mit seiner Schnoddrigkeit sehen. Auch RTL wollte seine Show haben, doch der Deal platze. Nun ist Phettberg nach Angaben seines Freundes und Pflegers Hannes Moser im Alter von 72 Jahren in einer Wiener Klinik gestorben.

Zuletzt wurde es sehr ruhig um den schillernden Österreicher, der sich selbst als "Publizist und Elender in Wien" beschrieb. Vereinsamt, verarmt und von Schlaganfällen gezeichnet wurde er 2011 in der Doku "Der Papst ist kein Jeansboy" zum traurigen Anti-Helden.



Darin wird sein Elend überdeutlich: Da schlurft ein buckeliger, ungepflegter Mann in einer chaotischen Wohnung durchs Bild, greift nach den seit 30 Jahren im Wohnzimmer hängenden Handschellen. Spätestens da wusste man: Das nimmt kein gutes Ende.