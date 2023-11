Gerüchte, es gehe ihr nicht gut, gab es schon länger. Jetzt die traurige Gewissheit: Hannelore Kramm ist tot. Sie starb bereits am 8. November, im Alter von 81 Jahren im österreichischen Kitzbühel - daheim im eigenen Bett, wie Heinos Manager Helmut Werner am Mittwoch (15.11.) der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.



"Heino ist am Boden zerstört und in tiefer Trauer", sagte Helmut Werner. "Das war der schlimmste Tag in seinem Leben." Heino selbst sei bei Dreharbeiten in Berlin gewesen, habe diese abgebrochen und sei zu seiner Frau geeilt.

Eine Liebe mit Hindernissen

Hannelore Kramm ist vor allem als die Frau hinter Heino bekannt. Eine jahrzehntelange Liebesgeschichte!



Als Heino und Hannelore sich 1972 kennenlernen, sind beide bereits verheiratet. Er mit seiner zweiten Ehefrau Lilo, sie in erster Ehe mit Prinz Alfie von Auersperg. Fünf Jahre später funkt es so richtig und die beiden lassen sich scheiden, um frei füreinander zu sein. 1979 folgt die Hochzeit, von Heino und seiner "echten österreichischen Prinzessin" Hannelore.



Man habe ihnen nur zwei Jahre gegeben, erzählt Heino im MDR Riverboat. Mit mehr als 40 Jahren Ehe haben sie die Kritiker von einst Lügen gestraft.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Horst Ossinger

Immer an seiner Seite

Bis zuletzt sind die beiden unzertrennlich. Sie singen zusammen, sie touren gemeinsam. Hannelore hat sich um alles gekümmert, Heino zum Kult, zur Marke gemacht. Ob dunkle Brillen oder Haselnusstorte - Hannelore weiß, was das Fanherz begehrt.



Auch auf Tour hält sie alle Fäden in der Hand, organisiert, sorgt für das Wohl ihres Mannes - und der Mitarbeiter. "Hannelore möchte an allen Fronten immer da sein und für alle immer da sein", sagt Heino einmal in einem Interview, "und da muss ich sie manchmal ein bisschen bremsen".

Bildrechte: imago/Michael Schöne

Hannelore als Sängerin und Schauspielerin

Ihre eigene Karriere stellt die gebürtige Linzerin hinten an. Hannelore war in den 60er-Jahren selbst Sängerin und Schauspielerin, veröffentlichte zahlreiche Singles und spielte in 31 Filmen mit. Nach der Hochzeit mit Alfie ist Schluss damit, die Familie hätte die Karriere nicht gebilligt. Auch an der Seite von Heino bleibt sie weitgehend im Hintergrund - Mitte der 80er-Jahre bringen Heino und Hannelore jedoch zwei gemeinsame Singles heraus.

Kürzertreten nach Herzinfarkt

Lange Jahre begleitet Hannelore ihren Heino, bis sie 2004 die Gesundheit ausbremst. Sie hat einen Herzinfarkt, bekommt mehrere Bypässe. Auch Heino tritt daraufhin kürzer, kündigt im Jahr darauf seine Abschiedstournee an. "Wer die Hannelore kennt, weiß, dass ich nicht ganz zur Ruhe komme", sagt er damals - und behält Recht. Es folgen weitere Alben und sogar eine weitere Abschiedstournee.



Kurz vor ihrem Tod erzählt Heino in der Sendung "MDR um 4", dass er nun jetzt um seine Frau kümmern müsse, die ihn all die Jahre umsorgt habe. "Sie hat in den 70er-Jahren einen Autounfall gehabt, und das macht sich jetzt bemerkbar. Sie kann nicht mehr so gut laufen, sie hat ihren Rollator." Jetzt müsse er auf sie aufpassen. "Aber das mache ich gerne."



Der Autounfall in den 70ern sorgte damals für Schlagzeilen. Die junge Hannelore wäre fast ums Leben gekommen, monatelang lag sie im Krankenhaus.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Horst Ossinger

Heino wollte zuerst sterben

Nachdem sie das 82. Lebensjahr erreicht hatte, musste sich Heino nun doch von seiner Hannelore trennen. Dabei war es sein größter Wunsch, vor ihr sterben zu dürfen. "Ich möchte einmal vor meiner Hannelore von dieser Welt gehen", zitiert die "Bild"-Zeitung den Volksmusiker. Ein Leben ohne sie habe er sich nie vorstellen wollen. Noch kurz vor ihrem Tod war auf Heinos Website zu lesen: "Ich freue mich auf viele weitere glückliche und gesunde Jahre mit ihr." Jetzt trauert Heino um seine geliebte Frau.