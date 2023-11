Schlagersänger Patrick Lindner spricht im BRISANT-Interview über den Moment, als er von Hannelores Tod erfahren hat: "In dem Moment fallen einem so viele Dinge ein, die man gemeinsam erlebt hat - wir kannten uns über Jahrzehnte." Seine Gedanken sind in dieser Zeit vor allem bei Heino. Auch wenn Patrick Lindner schon seit einer Weile wusste, dass Hannelore sehr krank war und es für sie in "gewisser Weise eine Erlösung" gewesen sein muss, wird Hannelore fehlen.