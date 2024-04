In der "CBS Mornings"-Show spricht Angel Carter über die möglichen Gründe, warum bereits drei ihrer Geschwister im Zusammenhang mit Drogen gestorben sind. Im Fokus steht dabei die Dynamik in ihrer Familie.

Angel Carter holt weiter aus und erzählt von den Problemen im Carter-Clan: Streit, Unzufriedenheit, fehlende Grenzen und Instabilität seien in der Familie immer präsent gewesen.

Leslie Carter war die Erste der fünf Geschwister, die 2012 im Alter von 25 Jahren starb. Ihr folgte der Kinderstar Aaron Carter im Jahr 2022 - er ertrank unter dem Drogeneinfluss in seiner Badewanne. Ende letzten Jahres musste sich Angel Carter auch von ihrer ältesten Schwester, Bobbie Jean, verabschieden.



Ihr Vater Robert Gene Carter starb bereits im Jahr 2017 an einem Herzinfarkt, zu ihrer Mutter hat Angel Carter nach eigenen Angaben keinen Kontakt mehr. An leiblichen Geschwistern bleibt der 36-Jährigen jetzt nur noch ihr älterer Bruder: "Backstreet Boys"-Star Nick Carter.