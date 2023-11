Es ist eine schwierige Zeit für Heino und alle seine Fans hätten sicherlich Verständnis dafür, wenn der 84-Jährige nun erstmal Zeit für sich bräuchte. Doch Heino macht weiter - auch nach dem Tod seiner Frau Hannelore Anfang November: Am Freitag (24.11.) startet er seine Kirchentour "Die Himmel rühmen" in der Dresdner Kreuzkirche.



Bis Anfang Februar sind laut der Homepage des Sängers 15 Auftritte geplant, in Deutschland, Österreich und Belgien.



Zum ersten Mal seit 44 Jahren - solange waren die beiden verheiratet - muss Heino nun ohne die Unterstützung seiner Frau zu den Konzerten fahren.