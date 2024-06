Ob psychopathischer Offizier, Casanova, liebevoller Familienvater oder kaltblütiger Präsident Snow in "Tribute von Panem": Es gab kaum eine Rolle, in die Donald Sutherland nicht geschlüpft ist.



Sein erster Film in den USA war "Das dreckige Dutzend" (1967), die Serie "M.A.S.H." machte ihn 1970 zum Star. In seiner über sechs Jahrzehnte währenden Karriere bewies Donald Sutherland immer wieder seine Wandlungsfähigkeit und schaffte es, sich nie in eine Schublade stecken zu lassen oder Opfer von "Type Casting" zu werden, wie so viele seiner Kollegen.