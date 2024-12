Doch bevor sie in ihre Rolle als Prinzessin schlüpfte, absolvierte sie eine Ballettausbildung in Leipzig und Berlin. Auf Empfehlung eines Regisseurs studierte sie anschließend Schauspiel an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg.



Ihr Filmdebüt gab sie dann 1956 in "Der Hauptmann von Köln". Von da an war sie in zahlreichen Produktionen zu sehen - darunter "Beschreibung eines Sommers" (1962) und "Viel Lärm um nichts" (1964).



Ihre letzte Filmrolle hatte sie 2016 in einer Neuverfilmung von "Das singende, klingende Bäumchen" - diesmal als Kräuterweib.