In den 90er-Jahren hat die Band Train große Erfolge gefeiert. Einer ihrer Mitbegründer, Charlie Colin, ist nun im Alter von 58 Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen.

Nach Berichten von US-Medien sei der Bassist vermutlich vor wenigen Tagen in einem Haus in Brüssel in der Dusche ausgerutscht. Die genauen Umstände, die zum Tod führten, sind den Berichten zufolge noch unklar, den Tod hat die Band inzwischen aber bestätigt.