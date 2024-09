Sie war DER Schlagerstar der bundesdeutschen Nachkriegs-Ära - dabei war sie eigentlich eine echt internationale Mischung: Caterina Germaine Maria Valente wurde 1931 in Paris geboren, besaß nicht nur die französische, sondern auch die italienische und die deutsche Staatsangehörigkeit und beherrschte sechs Sprachen fließend.



Der große Durchbruch gelang ihr bereits in den 1950er Jahren, als sie mit dem Lied "Malagueña" bekannt wurde. Doch es war ihr Hit "Ganz Paris träumt von der Liebe" (1954), der sie in Deutschland zu einer Ikone der Schlagerwelt machte.



Nun ist Caterina Valente im Alter von 93 Jahren friedlich in ihrem Haus in Lugano in der Schweiz gestorben, so ihr Management unter Berufung auf ihre Söhne.