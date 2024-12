Wie innig die Beziehung der beiden war, zeigt sich zum Beispiel auch am Instagram-Post von Boris zum Muttertag 2024. Da feierte er seine Mama mit den Worten: "The one an only … Elvira! Alles Gute zum Muttertag"



Elvira Becker hielt auch in den schwierigen privaten Lebensphasen von Boris Becker zu ihrem Sohn, auch während dessen Haftstrafe im Jahr 2022 in Großbritannien. "Egal, was passiert - er ist und bleibt mein Sohn", sagte sie einmal der "Bild"-Zeitung.



Beckers Vater Karl-Heinz ist bereits 1999 an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.