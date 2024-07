Benji Gregory war gerade einmal acht Jahre alt, als er seine Paraderolle in der US-Serie "Alf" ergatterte. In der Sitcom spielte er den Tanner-Sohn Brian.



Die Serie um den zotteligen und Katzen fressenden Außerirdischen wurde nicht nur in den USA ein Hit, sondern begeisterte weltweit ein Millionenpublikum. "Alf" wurde in vier Staffeln von 1986 bis 1990 ausgestrahlt.



Benji Gregory wurde zum Kinderstar und Liebling einer ganzen Nation. Doch der ganz große Erfolg in Hollywood blieb ihm nach "Alf" verwehrt. Zwar spielte er noch einige Nebenrollen in Blockbustern wie Fantastic Max, The A-Team, T.J. Hooker oder Twilight, doch an die Erfolge seiner Kindheit konnte er nie mehr anknüpfen. 2003 zog er sich aus dem Showgeschäft zurück und trat in die US Navy ein.