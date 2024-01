Beckenbauer wurde am 11. September 1945 in München geboren. Seine Fußballschuhe schnürte er von 1964 bis 1983 vorwiegend für den FC Bayern München. Aber auch beim Hamburger SV und Cosmos New York hinterließ der "Kaiser" seine Fußspuren. Neben zahlreichen Vereinstiteln waren der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 als Mannschaftskapitän der deutschen Nationalmannschaft und 1990 als Teamchef der Weltmeister-Mannschaft die größten sportlichen Erfolge seiner Karriere. Beckenbauer ist einer von nur drei Fußballern, die den WM-Titel sowohl als Spieler als auch als Trainer gewinnen konnten.

Auch privat meinte es das Schicksal nicht immer gut mit dem "Kaiser". So verlor er seinen Sohn Stephan, der im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor starb. Gesundheitliche Rückschläge musste der "Kaiser" auch selbst immer wieder verkraften. Herzoperationen, künstliche Hüfte und ein Augeninfarkt sind nur Auszüge aus seiner Krankenakte.



Die Leichtigkeit ist dem "Kaiser" in den letzten Jahren seines Lebens abhanden gekommen. Auf Charity-Events oder einem Golfplatz war er hin und wieder anzutreffen, aber in Fußballstadien sah man ihn kaum noch. Das strenge zu sehr an, sagte er kurz vor der Fußball-WM in Katar in einem Interview. Seiner Leidenschaft Fußball blieb er dennoch bis zum Schluss treu - mitfiebernd auf dem Sofa als Fernseh-"Kaiser".