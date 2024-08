Die Filmwelt trauert um einen der ganz Großen. Die Nachrichtenagentur AFP zitiert seine Kinder, wonach der französische Schauspieler Alain Delon im Alter von 88 Jahren gestorben ist. In seinem Haus südlich von Paris soll er "friedlich eingeschlafen" sein. Die Angehörigen baten darum, dass "in diesem äußerst schmerzhaften Moment der Trauer" ihre Privatsphäre respektiert werde.

Die Karriere des in Sceaux bei Paris geborenen Delons startete wie ein Paukenschlag. Mit "Nur die Sonne war Zeuge" gelang ihm im Alter von 25 Jahren der internationale Durchbruch.

Als Leinwandmörder und Ganove spielte sich Delon im Laufe der Jahre in die Herzen der Zuschauer.



In mehr als 80 Filmen hat Delon vor der Kamera gestanden. Es entstanden Meisterwerke wie "Borsalino", in dem er an der Seite von Jean-Paul Belmondo spielte, "Der Leopard" des renommierten Regisseurs Luchino Visconti oder "Clan der Sizilianer", in dem er einen eiskalten Verführer spielt.



Zum Höhepunkt seiner Karriere wurden die 60er- und 70er-Jahre. Insbesondere mit dem Erotikthriller "Der Swimmingpool" und "Der Panther" konnte er sein Image als charismatischer und geheimnisvoller Schauspieler festigen.