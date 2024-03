In der ersten Strophe singt der Isaak: "No one gives a shit about what’s soon to come", übersetzt etwa: "Keiner schert sich auch nur einen Dreck um das, was vor uns liegt".



Der Sänger ist aber optimistisch: "Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wir haben es auch zensiert. Das kriegen wir hin, kein Problem. Da kommt dann irgendwie so ein 'shhhh ...' oder s."