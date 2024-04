Isaak "Ich war 100 Prozent bei mir"

In den Wochen vorm Vorentscheid blendete der Musiker alles um sich herum aus. Nur die Musik zählte. "Ich war 100 Prozent bei mir", sagte er im Anschluss an seinen Sieg beim ESC-Vorentscheid.



Vielleicht ist das sein Erfolgsgeheimnis. Seinen Sieg erklärt er sich jedenfalls so: "Vielleicht war es die Ruhe, die ich mir bewahrt habe."

Von der Straßenmusik zum ESC

Für Isaak Guderian (so sein voller Name) stand schon mit zwölf Jahren fest: Er möchte eines Tages Sänger werden. Kein Plan B, kein doppelter Boden.



Bereits während seiner Schulzeit machte er Straßenmusik, nachdem er sich selbst Gitarre, Klavier, Ukulele und Schlagzeug beigebracht hatte. 2011 nahm er mit 15 Jahren an der Castingshow "X Faktor" teil. Zehn Jahre später gewann er die Talentshow "Show your Talent".

So tickt Isaak privat

Doch wo Licht ist, fällt auch Schatten. Der Weg zur Erfüllung seines Traums war nicht immer einfach. Darum geht es auch in seinem emotionsgeladenen Gewinner-Song "Always On The Run". Licht und Schatten, Freude und Trauer, Selbstzweifel und Selbstvertrauen liegen eben oft eng beisammen.

Musik ist der einzige Zufluchtsort, bei dem ich so sein kann wie ich bin. Hier ist alles erlaubt. Keine Schubladen, kein System, keine Ordnung. Issak Eurovision.de

Der aus dem ostwestfälischen Espelkamp stammende Sänger ist verheiratet, seine Frau Loreen kennt er noch aus Kindertagen. Zusammen haben die beiden zwei Kinder.

