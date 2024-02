Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Jahrelang getrunken Mimi Fiedler über den Alkohol: "Bin fast rückfällig geworden"

03. Februar 2024, 09:33 Uhr

Wie geht es eigentlich Mimi Fiedler? Was wir wissen: Die 48-Jährige ist seit nunmehr sechs Jahren trocken, rührt keinen Alkohol mehr an. Sehr offen redet die Schauspielerin noch immer über ihre Alkohol-Zeit damals, als sie sich nach Drehschluss in Hotelzimmern einschloss, um hemmungslos zu trinken. 25 Jahre lang machte sie das so.