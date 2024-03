Christoph Waltz - in einer anderen Liga angekommen

Mit seiner Rolle in "Inglourious Basterds" löste Christoph Waltz 2010 das Oscar-Ticket als bester Nebendarsteller. Drei Jahre später folgte der nächste Paukenschlag: Ein weiterer Oscar für sein Spiel in "Django Unchained" - wieder für die beste Nebenrolle.



Den deutsch-österreichischen Schauspieler katapultierte dieser Erfolg endgültig in den Hollywood-Olymp. Seit Jahren ist er einer der gefragtesten deutschsprachigen Schauspieler weltweit - und zwar nicht mehr nur für Nebenrollen.

Daniel Brühl - seit Jahren fest im Hollywood-Business

"Das weiße Rauschen" und "Good Bye, Lenin!" machten Daniel Brühl zu einem der beliebtesten deutschen Jungschauspieler - UND auch international bekannt. Sein Karrieresprungbrett: auch bei ihm der oscarprämierte Film "Inglourious Basterds".



Es folgten Golden-Globe-Nominierungen als bester Nebendarsteller im Formel-1-Drama "Rush - Alles für den Sieg" und für seine Hauptrolle in der TV-Serie "The Alienist". Dass der 42-Jährige in der oberen Liga mitspielt, sieht man an der hochkarätigen Besetzung seiner Filme: Judi Dench, Robert Downey Jr., Chris Evans, Emma Watson, Cara Delevingne, Helen Mirren usw. Liest man seine Filmografie, fragt man sich: Mit wem hat er eigentlich noch nicht gespielt?

Matthias Schweighöfer - der nächste begehrte Exportschlager?

Er ist DAS Gesicht der deutschen Kino-Komödie. Doch Matthias Schweighöfer will mehr. Das beweist er gerade auf internationaler Bühne. Sein Durchbruch: der Netflix-Hit "Army of Thieves". Seitdem hat der 42-Jährige in Hollywood Fuß gefasst. US-Talkshows, rote Teppiche, sehenswerte Engagements - er und Freundin Ruby O'Fee gelten mittlerweile als Jetset-Paar der Schauspielszene.



Bislang hat es zwar nun zu Nebenrollen gereicht, die Filme können sich jedoch sehen lassen. Er war nicht nur neben Gal Gadot und Jamie Dornan im Action-Streifen "Heart of Stone" zu sehen, sondern ergatterte auch eine Rolle im erfolgreichsten Film des Jahres 2023. In Christopher Nolens "Oppenheimer" spielt er an der Seite von Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. und Matt Damon.

Diane Kruger - vom Model zum Hollywoodstar

Vom Laufsteg nach Hollywood: Ihre Karriere startete Diane Kruger als Model - zierte das Cover der "Vogue" und der "Cosmopolitan". Mitte der 2000er widmete sie sich dem Schauspiel. Mit Erfolg!



Die Rolle der Helena in Wolfgang Petersens Hollywood-Streifen "Troja" an der Seite von Brad Pitt und Orlando Bloom öffnete ihr die Tür zur Traumfabrik. Noch im selben Jahr spielte sie an der Seite von Nicolas Cage in "Das Vermächtnis der Tempelritter".

Hans Zimmer - Garant für große Kompositionen

Was wäre so mancher Hollywood-Film ohne seine Musik? Hans Zimmer ist seit Jahrzehnten gefragt. Mehr noch: Er gilt als Ikone der Filmmusik. Von ihm stammen mehr als 150 Filmkompositionen, darunter die Musik zu den Kinohits "Gladiator", "Fluch der Karibik", "The Dark Night", "Inception", "Rain Man" oder "König der Löwen". Für letztere hat der gebürtige Frankfurter sogar jeweils einen Oscar abgestaubt.

Tom Wlaschiha - vom TV-Gesicht zum internationalen Star

"Tatort", "Alarm für Cobra 11", "Das Boot" - aus zahlreichen deutschen TV-Serien und Fernsehfilmen kennt man den Schauspieler mit den stechend blauen Augen. Weltberühmt wurde Tom Wlaschiha durch "Game of Thrones" als Mann ohne Gesicht.



Heute spielt der gebürtige Sachse auf der ganzen Welt - zum Beispiel neben Rowan "Mr. Bean" Atkinson in "Maigret" oder in Streaming-Hits wie "Stranger Things" oder "Crossing Lines".

Sandra Hüller - die deutsche Oscar-Hoffnung

Der Oscar-Teppich ist Sandra Hüller seit "Tony Erdmann" bekannt - seitdem ist sie auch international in aller Munde. Aktuell erfährt die Thüringerin für ihre Filmrollen große Anerkennung - sahnt eine Nominierung und Auszeichnung nach der anderen ab.



Die diesjährige Oscar-Nominierung für die beste weibliche Hauptrolle in "Anatomie eines Falls" ist der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere. Das US-Branchenmagazin "Hollywood Reporter" widmet der 45-Jährigen sogar eine Titelstory und fragt: Schauspielerin des Jahres?