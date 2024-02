Sie kam, sie sah, sie siegte. Sandra Hüller, Deutschlands diesjährige Oscar-Hoffnung, hat einen César für ihre Hauptrolle in "Anatomie eines Falls" abgesahnt. Ein gutes Omen für die Academy Awards?

Der Countdown läuft: nur noch zwei Wochen bis zur diesjährigen Oscar-Verleihung.



Nach dem Europäischen Filmpreis und einer Nominierung für einen Goldjungen ging Sandra Hüllers Siegeszug gestern Abend (23.02.) in Paris weiter. Sie fühle sich sehr geehrt, vor allem als Deutsche, sagte Hüller bei der Vergabe.



Insgesamt erhielt das Justizdrama "Anatomie eines Falls" sechs Auszeichnungen - darunter auch in der Kategorie "Beste Regie". Das ist deswegen so besonders, da Regisseurin Justine Triet erst die zweite Frau ist, die diese Auszeichnung erhält. Ihren Preis widmete sie "allen Frauen", darunter "diejenigen, die man verletzt hat".