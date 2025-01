Was muss in den Köpfen mancher Menschen vorgehen? Einer schwangeren Frau eine Fehlgeburt zu wünschen, weil ihr Mann einen Elfmeter verschossen hat.



Genau das ist Sophia Havertz passiert.



Ihr Mann Kai Havertz hatte im Elfmeterschießen des englischen Pokals als einziger Schütze vergeben. Sein Verein Arsenal London war gegen Manchester United ausgeschieden.



Seine Frau Sophia, die der Nationalspieler im Juli vergangenen Jahres geheiratet hatte, teilte daraufhin in einer Instagram-Story erschütternde Nachrichten, die sie erhalten hatte.



Der Schwangeren wurde von unbekannter Seite eine Fehlgeburt gewünscht und gedroht, das ungeborene Kind zu töten.