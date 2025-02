Knapp eine Woche nach Urteilsspruch hat die Familie von Michael Schumacher gegen einen Teil des Urteils Berufung eingelegt. Dabei geht es um das Strafmaß, das der ehemalige Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bekommen hat. Er war wegen Beihilfe zur Erpressung zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden.



"Wir haben Berufung eingelegt gegen das in unseren Augen viel zu milde Urteil", heißt es von Corinna Schumacher in einer Mitteilung der Familie. In ihren Augen sei der Mann der "Drahtzieher" hinter der ganzen Erpressung. Weiter heißt es: "Am meisten schockiert mich immer noch der massive Vertrauensmissbrauch. Er sollte dafür eine Strafe bekommen, die eventuelle Nachahmer abschreckt."



Der Mann hatte unter anderem Bild- und Videodateien des 2013 verunglückten Michael Schumacher gestohlen und an einen Mann aus Wupperal weitergegeben, der die Familie anschließend gemeinsam mit seinem Sohn erpresste. Die Anwälte der Familie Schumacher forderten eine Freiheitsstrafe von vier Jahren - das Höchstmaß.