Der Prozess um die gescheiterte Erpressung der Familie von Michael Schumacher wird fortgesetzt. Am Mittwoch (08.01.) sollen weitere Zeugen in dem Fall aussagen. Nicht alle von ihnen tun das freiwillig und einige erscheinen erst gar nicht zum Termin. Die prominenteste Zeugin wäre Sabine Kehm gewesen. Sie ist die Managerin des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters, eine Vertraute der Familie und war bereits zum zweiten Mal geladen. Doch im Vorfeld sagte sie den Termin ab. Eine überraschende Wendung, denn die Anwälte der Familie selbst wollten sie erneut im Zeugenstand sehen. Ein weiterer Zeuge aus dem Umfeld des Angeklagten, der bereits zweimal unentschuldigt gefehlt hatte, soll von der Polizei vorgeführt werden. Ein anderer Zeuge habe sich erneut krank gemeldet, sagte eine Gerichtssprecherin. Ein vorzeitiges Ende des Prozesses ist damit nicht abzusehen. Der nächste Verhandlungstag ist für den 22. Januar angesetzt. Möglicherweise wird dann mehr über die Verbindung zwischen der angeklagten Krankenschwester und dem Wachmann bekannt. Mit einem Urteil ist frühestens Ende Januar zu rechnen.

Wegen der gescheiterten Erpressung der Familie von Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher ermittelt die Staatsanwaltschaft nun auch gegen eine Krankenschwester. Sie hatte den Rennfahrer zeitweise betreut. In ihrem Fall gehe man inzwischen dem Anfangsverdacht der Beteiligung an einer versuchten Erpressung nach, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Wuppertal.



Beim Prozessbeginn um den Erpressungsversuch in Wuppertal hatten sowohl der Hauptverdächtige als auch eine Mitarbeiterin der Schumacher-Familie die Krankenschwester erwähnt. Sie war am ersten Prozesstag als Zeugin geladen, aber nicht erschienen.