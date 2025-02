Der Prozess gegen den ehemaligen spanischen Fußball-Verbandschef Luis Rubiales ist beendet. Oder doch nicht? Der 47-Jährige ist am Donnerstag (20. Februar) zunächst zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt worden. Außerdem entschied das Gericht, dass sich Rubiales der spanischen Nationalspielerin Jenni Hermoso nach dem erzwungenen Kuss im WM-Finale 2023 ein Jahr lang nicht nähern oder mit ihr kommunizieren darf.



Einen Tag nach dem Urteil scheint klar, dass weder Rubiales noch Hermoso das Urteil akzeptieren wollen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wollen beide in Berufung gehen. "Das ist ihre Absicht", sagte Hermosos Anwalt Ángel Chavarría. Bereits am Vortag hatte Rubiales angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. Und auch die Staatsanwaltschaft will sich offenbar nicht mit dem Urteil abfinden. Das berichtet unter anderem der staatliche Fernsehsender RTVE.