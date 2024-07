Drei Jahre ist der tödliche Schuss am Set der Dreharbeiten des Films "Rust" nun her. In dieser Woche beginnt der Prozess gegen den Schauspieler Alec Baldwin, der den Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins abgegeben hat.

Muss Alec Baldwin ins Gefängnis?

Alec Baldwin ist wegen Totschlags angeklagt - bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu 18 Monate Haft. Er selbst weist alle Vorwürfe von sich. Außerdem beharrt der Schauspieler darauf, den Abzug der Waffe nicht betätigt zu haben.



Am Dienstag (09.07) beginnt der Prozess mit der Auswahl der Geschworenen, am Mittwoch sollen die ersten Anhörungen stattfinden. Insgesamt zehn Tage sind für die Verhandlung angesetzt.



Für den Schauspieler steht viel auf dem Spiel, denn es ist nicht der erste Prozess im Rahmen des Unfalls am "Rust"-Set.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Media | Santa Fe County Sheriff

Waffenmeisterin bereits verurteilt

Die Waffenmeisterin des Sets Hannah Gutierrez-Reed wurde im April wegen fahrlässiger Tötung zu 18 Monaten Haft verurteilt. Sie war bei den "Rust"-Dreharbeiten für die Sicherheit beim Umgang mit Waffen verantwortlich.



Wie es dazu kommen konnte, dass die Waffe mit scharfer Munition geladen war, ist bis heute nicht geklärt.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Eddie Moore

Rückblick: Das ist geschehen