Armes reiches Mädchen? Oberflächlich betrachtet hat Paris Hilton alles: in Reichtum hineingeboren, aufgewachsen in einer der einflussreichsten und bekanntesten Familien der USA, früh berühmt, schön und angesehen. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Was viele nicht wissen: Paris Hilton wurde als Jugendliche von ihren Eltern in ein Heim für schwererziehbare Teenager gesteckt und erlebte dort ein mehrjähriges Martyrium. Vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses in Washington D.C. sprach Paris Hilton am Mittwoch (27.06.) über ihre persönliche Hölle. Warum tut sich die Millionenerbin das an? Weil nie wieder jemand solche Qualen erleben soll.

Seit Jahren kämpft Paris Hilton für eine bessere Behandlung von Jugendlichen an US-Internaten und fordert strengere Regeln im Kampf gegen Missbrauch in Jugendeinrichtungen.



Die 43-Jährige weiß wovon sie spricht. Weil die erzkonservativen Hiltons ihre Tochter zu Hause in New York nicht mehr unter Kontrolle hatten, schickten sie Paris in den 90er-Jahren auf ein Internat im US-Bundesstaat Utah. "Diese Programme versprachen Heilung, Wachstum und Unterstützung", so die zweifache Mutter. Stattdessen durfte Paris zwei Jahre lang weder frei sprechen noch sich frei bewegen.



Auch deshalb stürzte sich Paris Hilton Jahre später in ihre glitzernde, pinkfarbene Show-Persona. Extravaganz, um zu vergessen. Und auch vor dem Kongress gab Paris die schillernde Blondine mit geföhntem Haar, perfekter Maniküre und XXL-Sonnenbrille. Ihre Optik? Ein reines Schutzschild, wie sie bereits in ihrem Dokumentarfilm "This is Paris" (2020) verriet.