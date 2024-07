Die mutmaßlichen Täter sollen eine Zahlung in Millionenhöhe gefordert haben - andernfalls würden sie die Daten im Darknet veröffentlichen. Als Beweis sollen sie einige Dateien an die Familie des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters geschickt haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnte durch "technische Maßnahmen" ermittelt werden, dass die mutmaßlichen Erpresser von Wuppertal aus agierten.



Auf einem Supermarktparkplatz in Groß-Gerau in Hessen seien am 19. Juni zwei Verdächtige verhaftet worden. Zwei 53 und 30 Jahre alte Männer - Vater und Sohn.



Aktuell befinden sich die beiden in Untersuchungshaft. "Ihnen droht für den Fall einer Verurteilung eine Geld- oder Haftstrafe bis zu fünf Jahren", sagte Oberstaatsanwalt Baumert.



Das Vater-Sohn-Duo ist bei der Polizei nicht unbekannt: Sie stünden aktuell in einer anderen Sache unter Bewährung, so Oberstaatsanwalt Baumert.