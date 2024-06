Der "Honig-Streit" zwischen Jan Böhmermann und dem Imker Rico Heinzig aus Sachsen geht in die nächste Runde. Böhmermann hatte zwar in der ersten Instanz verloren, ist gegen das Urteil aber in Berufung gegangen. Deshalb wird nun vor dem Oberlandesgericht in Dresden erneut verhandelt. Das Urteil soll am 18. Juli verkündet werden.