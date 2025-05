Jetzt also keine Politik mehr - das Kapitel Bundestag ist erstmal geschlossen. Stattdessen will sich der 46-Jährige neuen Aufgaben widmen. Auf Instagram ließ er kürzlich durchblicken: "Jetzt habe ich eine ganz andere Freiheit." Und genau die will er nutzen. Als jemand, der seine Gedanken künftig aus einer neuen Perspektive teilt - nicht mehr als Politiker.



Was das konkret bedeutet? Das hat jetzt der Bundesanzeiger bekannt gegeben: Künftig will Lindner als Redner und Autor unterwegs sein. Das hat er der Bundesregierung ganz formell nach § 6a des Bundesministergesetzes gemeldet – und die hat grünes Licht gegeben: "Keine Bedenken."



Sein Terminkalender füllt sich bereits: Wien, Sofia, Zürich - auf internationalen Kongressen will Lindner künftig über globale Entwicklungen sprechen. Ein Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur: "Das ist erstmal die nächste Station."



Wie es langfristig weitergehen wird, lässt Christian Lindner erstmal offen. Das will er zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.