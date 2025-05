Mehr als 20 Jahre waren Karl-Theodor zu Guttenberg und Ehefrau Stephanie ein Paar. 2023 folgte die Trennung, die nun offiziell durch eine Scheidung besiegelt wurde. Das bestätigte der Anwalt von zu Guttenberg, Christian Schertz, der Deutschen Presse-Agentur. Demnach habe sich das Ehepaar am 28. April 2025 im bayerischen Klumbach scheiden lassen. Gutes Timing! Denn ebenfalls Ende April wurde bekannt, dass es ein neues Glamour-Paar in der deutschen Politik gibt - der Ex-Verteidigungsminister und die neue Wirtschaftsministerin.

"Power-Couple" wäre bei diesen beiden wahrscheinlich noch eine Untertreibung - so gut sind Karl-Theodor ("KT") zu Guttenberg (53) und Katherina Reiche (51) vernetzt, so erfolgreich sind sie:



Er ist ehemaliger Bundeswirtschaftsminister, ehemaliger Verteidigungsminister, entstammt einem fränkischen Adelsgeschlecht, ist heute Berater und Autor, skandalgestählt (Plagiats-Affäre um seine Doktorarbeit 2011) und seit 2023 von Ehefrau Stephanie getrennt, mit der er zwei Töchter hat - und nun, seit Ende April, geschieden.



Sie ist die neue Bundeswirtschaftsministerin, Diplom-Chemikerin, seit 1998 im Bundestag, war von 2005 bis 2009 stellvertretende Chefin der Unionsfraktion - und hat ebenso wie ihr Partner bereits Erfahrung in der freien Wirtschaft: Zuletzt war sie Vorstandsvorsitzende von Westenergie. Katherina Reiche hat drei Kinder.