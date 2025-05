Das Filmfestival in Cannes ist mit einer besonderen Auszeichnung für eine echte Hollywoodgröße gestartet: Robert De Niro wurde mit der Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet.



Und keiner geringerer als Schauspieler Leonardo DiCaprio durfte sie ihm überreichen. "Er war für eine ganze Generation von Schauspielern ein Vorbild und unser Idol", sagte Leonardo DiCaprio.



Die beiden Oscarpreisträger standen zuletzt im Film "Killers of the Flower Moon" von Martin Scorsese zusammen vor der Kamera.



Die Liste mit unvergesslichen Filmen, in denen Robert De Niro mitgespielt hat, ist lang: "Der Pate II", "Taxi Driver", "Silver Linings" und "The Irishman".