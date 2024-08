Sonntagabend, 20.15 Uhr: "Tatort" in der ARD gehört für viele zum Wochenendausklang - doch der musste an diesem Sonntag (18. August 2024) etwas warten. Nämlich ganze 15 Minuten lang - allerdings für ein ernstes Thema.

Die plötzliche Programmänderung hat einen wichtigen Hintergrund: Getreu dem Motto von Herbert Grönemeyer "Gebt den Kindern das Kommando" sah man die Komikerin Carolin Kebekus nach der Tagesschau in der ARD. Sie moderierte eine 15-minütige Sendung, in der Kinder als Moderatoren von Shows wie Gefragt - gejagt, Morgenmagazin, Sportschau, Tagesschau und als Tatort-Ermittler auftreten und "stören". Das Anliegen: ihre Ängste, ihre Sorgen. Cybermobbing, Gewalt gegen Kinder, Armut, mangelnde Sport- und Betreuungsangebote. Und vor allem die Forderung: Kinderrechte müssen ins Grundgesetz.

Als Junior-Tatort-Ermittler verkleidet, weisen zwei Jungen beispielsweise darauf hin, dass laut Weltgesundheitsorganisation jedes sechste Kind zwischen 11 und 15 Jahren schon einmal in Online-Diensten gemobbt wurde. Jedes vierte Kind in Deutschland habe zudem Selbstmordgedanken geäußert. Später macht "Tagesschau"-Sprecherin Noemi darauf aufmerksam, dass Jugendliche so pessimistisch wie noch nie in die Zukunft blicken. "Die größten Sorgen bereiten meiner Generation dabei unter anderem Krieg in Europa, die Spaltung der Gesellschaft und der Klimawandel. Durch diese andauernden Krisen steigt auch die psychische Belastung", erzählt sie.

Carolin Kebekus, die Anfang des Jahres selbst Mutter geworden ist , sagt der Deutschen Presse Agentur: "Kinderrechte in Deutschland kommen nach wie vor viel zu kurz." Fast ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland seien von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Das Video, das es nicht nur in der ARD-Mediathek, sondern auch in den sozialen Medien nachzuschauen gibt, begeistert - in der Kommentarspalte bei Instagram häuft es sich an Lob. Ein User schreibt: "Mega! Wollte Tatort gucken und dachte mein TV spinnt….endlich bekommen Kinder mal eine Stimme! Gerne mehr davon!!"



"Was für eine großartige Aktion!!! Und bei manchen der Kommentare hier mehr als nötig. Kinderrechte sind wichtig!", schreibt eine andere Userin. Und auch Unicef-Deutschland bedankt sich in den Kommentaren für diese Sendeunterbrechung der besonderen Art.