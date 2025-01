Sie ist ein "Rote Rosen"-Urgestein! Seit mehr als 18 Jahren steht Brigitte Antonius in ihrer Rolle als Johanna Jansen vor der Kamera. In wenigen Tagen (27.01.) wird die Schauspielerin 92 Jahre alt. Ein stolzes Alter, um im Fernsehen noch aktiv zu sein.

Die in Österreich geborene Schauspielerin stand 1956 erstmals vor der Kamera. Im deutschen Fernsehen ist sie seit den 90er-Jahren häufiger zu sehen. Im November 2006 trat sie zum ersten Mal in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" auf. Aus den ursprünglich geplanten zehn Monaten, die Antonius in der Serie zu sehen sein sollte, sind nun schon mehr als 18 Jahre geworden. Sie selbst sieht sich als "Mitbegründerin der 'Rosen'", wie sie im Interview mit der dpa verrät.