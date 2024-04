Was ist eine Körperbildstörung? Bei dieser Störung, beschäftigen sich die Betroffenen übermäßig mit dem eigenen Körper, nehmen ihn anders wahr als er ist und wollen ständig vermeintliche Makel an ihm beseitigen. Betroffene empfinden oft Abscheu gegenüber sich selbst.

Der Spiegel gibt ihr die Möglichkeit, sich selbst in Kleidung und in Positionen zu betrachten, in denen sie sich besonders wohl fühlt. Sie lernt sich selbst besser kennen, fühlt sich bestärkt durch sich selbst.



Durch die viele Beschäftigung mit dem Thema kommt sie zu dem Schluss: "Ich sollte einen Doktortitel in Masturbation haben."