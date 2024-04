Kurz nach ihrem Triumph bei den Oscars (dort gewann sie eine Trophäe für den "Barbie"-Song " What was I made for? ") kündigt Billie Eilish nun also ein neues Album an. "Hit Me Hard and Soft" wird es heißen.

Nach ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" von 2019 und ihrer zweiten Platte "Happier Than Ever" steht nun also das nächste Meisterwerk aus dem Hause Eilish an. Es bleibt spannend, ob die 22-Jährige das Niveau der ersten beiden gefeierten Alben halten kann. Am 17. Mai sind wir schlauer.