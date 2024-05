Mit dem ersten Sex bis zur Ehe warten - klingt erstmal ein bisschen überholt, denn wer will schon die Katze im Sack kaufen. Doch für einige ist dieses Lebensmodell gar nicht so weit hergeholt. Sich für die Ehe aufzuheben, kann viele Gründe haben: religiöse Werte, Versprechen oder den richtigen Partner zu finden. Auch einige Stars haben sich dazu entschieden, bis zum Ja-Wort lieber unberührt zu bleiben.

Justin & Hailey Bieber

Sie war 22, er 24, als sie den Bund der Ehe eingingen. Für einander wollten sie jedoch bis zu diesem Tag warten, ehe es im Schlafzimmer losging. In einem Interview erzählte Justin einmal: "Ich wollte mich Gott auf diese Weise neu widmen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass es besser für den Zustand meiner Seele war. Und ich glaube, dass Gott mich infolgedessen mit Hailey gesegnet hat. Es gibt Vorteile. Man wird für gutes Verhalten belohnt."



Das sei auch einer der Gründe gewesen, weshalb sie sich so schnell für die Ehe entschieden haben. Da sowohl Hailey als auch Justin vorher schon in Beziehungen waren, kann man davon ausgehen, dass sie nicht komplett jungfräulich geheiratet haben.



Miranda Kerr & Evan Spiegel

Auch dem Model und seinem Ehemann lag viel an Traditionen. Kerr erzählte: "[Evan] ist sehr traditionell. Wir warten einfach". Das Model war vorher schon mit Schauspieler Orlando Bloom verheiratet. Beide haben ein gemeinsames Kind. In die Ehe mit Evan Spiegel ging sie also definitiv nicht jungfräulich.