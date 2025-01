Das Festival wird in diesem Jahr die deutsch-französische Produktion "Das Licht" von Tom Tykwer eröffnen. "Tom Tykwer findet Schönheit und Freude in unserer oft brüchigen und herausfordernden Welt", begründet Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle die Entscheidung.



"Das Licht" erzählt die Geschichte von Familie Engels, die eigentlich nichts mehr zusammenhält. In den Hauptrollen spielen Lars Eidinger und Nicolette Krebitz.



Es ist bereits das dritte Mal, dass ein Film von Tom Tykwer die Berlinale eröffnet. Bereits 2002 mit 'Heaven' und 2009 mit 'The International' wurde ihm diese Ehre zuteil - und darüber ist er mehr als glücklich: "Ich bin überglücklich, die kommende Berlinale mit Das Licht zu eröffnen. Die Berlinale ist das Festival meines Lebens. Die Stadt mein Schicksal. Dieser Film meine Sehnsucht."