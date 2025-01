Berlinale 2025 Diese Stars werden zum Filmfestival erwartet

Große Hollywood-Stars gehen bald wieder ins Rennen um den Goldenen Bären. Nun wurde das offizielle Programm der 75. Berlinale-Ausgabe vorgestellt - und damit auch, welche Schauspielerinnen und Schauspieler wahrscheinlich zum Festival kommen werden.



In der Regel reisen die Stars der Filme zu den Premieren oder Galas nach Berlin. Darunter könnte in diesem Jahr Timothée Chalamet sein. Das Biopic "Like A Complete Unknown" über den Musiker Bob Dylan soll beim Filmfestival in einer Special Gala außerhalb des Wettbewerbs gezeigt werden.



Auch Fans von Schauspieler Ethan Hawke, Margaret Qualley und Andrew Scott könnten ihrem Idol etwas näher kommen. Ihr gemeinsamer Film "Blue Moon" nimmt beim diesjährigen Festival am Wettbewerb teil und hat Chancen auf einen Goldenen Bären.