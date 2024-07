Als ihr Vater Horst Kasner im September 2011 stirbt, trägt Angela Merkel Schwarz und sagt selbst wichtige Termine ab, um zu trauern. Die damals von vielen als kühl und unnahbar empfundene Kanzlerin wird plötzlich menschlich und zeigt: Mein Vater hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin.



Horst Kasner wurde 1926 in Berlin-Pankow geboren, studierte in Heidelberg Theologie und wurde in der DDR Pfarrer. Kein einfacher Job im kirchen-kritischen Staat, aber er sagte später: "Wir wurden dort gebraucht." Kasner arrangiert sich in der DDR irgendwie, zur Opposition gehört er nicht. Seiner Tochter gibt er Demut und christliche Nächstenliebe mit auf den Weg. Und Geduld - die sie später noch gut gebrauchen wird.